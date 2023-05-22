KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, yarın saat 09.00’da Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yapacaklarını da bildirdi.

“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, yarın 08.30-12.30 saatleri arasında tüm okullarda greve gideceklerini ve sınavların yapılmayacağını açıkladı.

Eylem, eğitimdeki kaosun sorumlusu olduğunu iddia ettiği Eğitim Bakanlığı’na, bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı geri çekme çağrısı yaptıklarını belirtti.

İki öğretmen sendikası KTÖS ve KTOEÖS bir süredir Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı grev ve eylemler yapıyor.