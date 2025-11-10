Bunlar da ilginizi çekebilir

Eylem, “11 Kasım 2025 Salı gün tüm okullarımızda grevde olacağız. 11.00’de sendika merkez Lefkoşa binamızda toplanıp 11.30’da Eğitim Bakanlığında olacak, sonrasında başbakanlığa yürüyeceğiz. Tüm toplumumuzu, örgütlerimizi, siyasi partilerimizi dayanışmaya, birlikte direnmeye davet ederiz” açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, yarın tüm okullarda grevde olacaklarını açıkladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.