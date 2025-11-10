Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, yarın tüm okullarda grevde olacaklarını açıkladı.
Selma Eylem, “Atanmış UBP-DP-YDP hükümetinin Anayasa, yasa tanımaz anlayışına, faşizan dayatmalarına, tehditlerine, baskılarına, eğitimimizi, kurumlarımızı, hedef alan saldırılarına boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.
Eylem, “11 Kasım 2025 Salı gün tüm okullarımızda grevde olacağız. 11.00’de sendika merkez Lefkoşa binamızda toplanıp 11.30’da Eğitim Bakanlığında olacak, sonrasında başbakanlığa yürüyeceğiz. Tüm toplumumuzu, örgütlerimizi, siyasi partilerimizi dayanışmaya, birlikte direnmeye davet ederiz” açıklamasını yaptı.