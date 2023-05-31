KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti öğretmene saldırılarına devam ettiğini” öne sürerek öğretmenlerin maaşlarında grev kesintisi yapıldığını bildirdi ve bununla ilgili gerekli hukuksal mücadelenin başlatılacağını duyurdu.

Bugün okul müdürleri, müdür muavinleri ve okul temsilcileriyle yaptıkları toplantıda aldıkları görüşler doğrultusunda yönetim kurulunun bazı kararlar aldığını bildiren Elem, karar uyarınca sınavların yapılmayacağını, kendilerine destek olan veli ve öğrencileri düşündükleri için üniversiteye gidecek 12. Sınıf öğrencilerini mağdur etmemek adına mezun edilmeleri için öğretmenlerin bir kez daha elini taşın altına koyacağını belirtti.

Eylem, yarın 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarda müdür ve müdür muavinlerinin grevde olacağını kaydederek “dayatmalara boyun eğmeyeceklerini, mücadeleye devam edeceklerini” ekledi.