Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Gazimağusa ve Girne limanlarımızdaki yükleme-boşaltma işleri, Liman İşçileri Şirketi’nin zayıflaması ve sonuçta tasfiye edilmesi ile farklı bir şekil almış; özel sektör işletmelerimiz bu alandaki işleri büyük ölçüde devralmak durumunda kalmıştır. Bu amaçla çeşitli yatırımlar yapılmış ve araç-gereç parkları oluşturulmuştur” denildi.

Açıklamada, “Liman İşçileri Şirketi’nin tasfiye edilmesi sonrasında özel sektör işletmelerimizin kimisi birleşerek, kimileri kendi kimlik ve olanakları ile yükleme boşaltma işlerini üstlenmeye talip olmuş bulunuyorlar. Bu arada bu hizmetlerin ihale yoluyla özelleştirileceği de duyurulmuş bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Oda’dan yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, limanlarımızda halen faaliyet gösteren yerel işletmelerimizin ve onlar tarafından oluşturulacak ortaklıkların yükleme-boşaltma işlerini üstlenemeye yeterli olduklarını daha önce yaptıkları ziyaretlerde bizzat saptamış bulunmaktadırlar. Yerel işletmelerimizin hem bilgi birikimi hem de araç-gereç parkları, bu hizmetleri sürdürmek için yeterlidir. Gazimağusa ve Girne limanlarında verilecek yükleme boşaltma hizmetlerinin yerel birikimlerimizin korunmasını sağlayacak şekilde bu işletmeler tarafından sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir.

Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma işleri için açılacak ihalenin bu ilke gözetilerek açılması ve ihaleye katılımın yerel işletmeler veya onların oluşturacakları ortaklıklarla sınırlı tutulması talebimizi yetkili makamlar ile paylaşacağımızı kamuoyuna duyurur; ilgili herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırırız.”