Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu faiz desteği ile ilgili KT Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile yapılan protokol uyarınca, yürürlükteki yüzde 43 faizin tamamının devlet tarafından karşılanarak, üreticilerin ihtiyaç duyduğu anaç hayvan başına günlük 1 kg. arpayı Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK) veya kesif yemi Binboğa Yem Fabrikasından faizsiz olarak (sıfır faiz) 6 aylık kredili alabilmeleri sağlandı.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen üreticilerin, mevcut anaç hayvanlarını gösteren Veteriner Dairesi Hayvan Varlığı Belgesi, Hayvancılar Birliği Üyelik Belgesi ve TÜK’e borcu olmadığını gösteren belgeler ile KT Kooperatif Merkez Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve anaç hayvan başına 3 aylık yem ihtiyacını karşılamayı amaçlayan uygulama kapsamında faizsiz geri ödeme süresi 6 ay olarak belirlendi.

Faizsiz son geri ödeme tarihi Nisan 2024 olacak ve bu kapsamda, köy kooperatifleri aracılığıyla yapılan müracaatlarda banka herhangi bir masraf almayacak.