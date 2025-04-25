Kütüphaneyi inceleyen Ataoğlu, kütüphanenin konumu ve projenin geliştirilmesi hakkında bilgi de aldı.

Ataoğlu ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu kütüphane hakkında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeye yakışan yeni havalimanını daha aktif duruma getirebilmek için havalimanı yetkililerinden ve çalışanlarından bilgi aldıklarını kaydederek, kütüphanenin bu şekilde oluşturulduğunu söyledi.

Kültür Dairesi’ne teşekkür eden Ataoğlu, Bakanlığın yeni projelerinden bahsederek yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının bulunduğu alanda müze çalışmaları olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, havaalanında bulunan herkesi kütüphaneyi ziyaret etmeye ve boş vakitlerini burada geçirmeye davet etti.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da geliştirmeye açık kütüphanenin bir ilk olduğunu vurgulayarak, “ilkler sancılı olur.” dedi.

Kütüphanede, Kıbrıslı yazar ve şairlerin kitaplarının olduğunun altını çizen Zaimağaoğlu, “Burada kendi kültürümüze, kendi yazarımıza, araştırmacımıza sahip çıkarak bunu daha da geliştirerek yol alacağız.” şeklinde konuştu.