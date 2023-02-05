Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede iki şahıs hile ile 4 bin 900 Doları çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, kumarhanede çalışan B.Y.nin (45) önceden aralarında anlaştığı ve müşteri olarak konu kumarhaneye gelen M.A.ya (52) canlı oyun oynandığı sırada destek verip oyunu kazanmış gibi göstermek suretiyle oyunda kazanılan 4 bin 900 Dolar parayı hile ile çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor…