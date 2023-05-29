Piyasa, uzun süredir büyük merkez bankalarının 2023′ün sonuna doğru faiz indirimlerini fiyatlıyor. Ancak çekirdek enflasyon, sıkı işgücü piyasaları ve şaşırtıcı derecede dirençli bir küresel ekonomi, bazı ekonomistleri yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor.

Beklenenden daha güçlü olan ABD verileri, Fed’in potansiyel olarak parasal frenden ayağını çekmesinde önemli bir riskin altını çizdi. Ekonomik dayanıklılık ve kalıcı işgücü piyasası sıkılığı, yerleşik hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olan enflasyon ve ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı uygulayabilir.

FED NE YAPACAK?

ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran 2022′de yüzde 9′un üzerindeki zirvesinden bu yana önemli ölçüde azaldı ve Nisan’da yüzde 4,9′a düştü. Ancak Fed’in yüzde 2′lik hedefinin oldukça üzerinde. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, Nisan ayında yıllık yüzde 5,5 arttı.

Fed bu ayın başlarında Mart 2022′den bu yana faiz oranlarındaki 10′uncu artışını gerçekleştirerek Fed fon oranını yüzde 5 ila yüzde 5,25 seviyesine yükseltirken, Başkan Jerome Powell Federal Açık Piyasalar Komitesi'nin (FOMC) Haziran toplantısında yürüyüş döngüsünde muhtemelen bir duraklama olabileceğini ifade etti.

Ancak, son toplantı tutanakları, bazı üyelerin hâlâ ek artışlara ihtiyaç duyduğunu gösterirken, diğerleri büyümedeki yavaşlamanın daha fazla sıkılaştırma ihtiyacını ortadan kaldıracağını tahmin ediyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de dahil olmak üzere son haftalarda Fed yetkilileri, yapışkan çekirdek enflasyonun para politikasını daha uzun süre daha sıkı tutabileceğini ve yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla artırımın gelebileceğini belirtti.

Fed’in tercih ettiği bir gösterge olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,7 arttı, Cuma günü açıklanan yeni veriler, daha fazla inatçılığa işaret ediyor ve daha uzun faiz oranları için daha yüksek bahisleri tetikliyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, piyasada şu anda yılı yüzde 5 ila yüzde 5,25 aralığında bitirmeye yaklaşık yüzde 35′lik bir olasılık verilirken, Kasım 2024′e kadar en olası aralık yüze 3,75 ila yüzde 4′tü.

Birkaç ekonomist geçtiğimiz birkaç hafta içinde CNBC’ye ABD merkez bankasının altta yatan inatçı dinamiklerde bir atılım yapmak için para politikasını daha agresif bir şekilde sıkılaştırmaya zorlanabileceğini söyledi.

Plurimi Group’un baş yatırım yetkilisi Patrick Armstrong, geçen hafta CNBC’ye “Powell indirim yaparsa, muhtemelen piyasa fiyatlarından çok daha fazla indirim yapacaktır, ancak bence yüzde 50′nin üzerinde şansa sahip ve yıl sonunu atlatacağız. Çünkü hizmetler PMI inanılmaz derecede güçlü, istihdam zemini inanılmaz derecede güçlü, tüketici harcamaları çok güçlü - bu, bir borç krizi olmadıkça Fed’in gerçekten likidite pompalaması gereken türden bir şey değil.” dedi.

AVRUPA'DA YAVAŞLAMA NE ZAMAN DURMAYA DÖNECEK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Mayıs ayındaki toplantısında artırm hızını 50 baz puandan 25 baz puana düşüren benzer bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Bankanın gösterge faiz oranı, Kasım 2008′den beri görülmeyen bir seviye olan yüzde 3.25′te bulunuyor.

Euro bölgesindeki manşet enflasyon Nisan’da yıllık bazda yüzde 7′ye yükseldi, ancak çekirdek fiyat büyümesi sürpriz bir yavaşlama kaydetti ve bu da ECB’nin enflasyonu geri getirmek için benimsemesi gereken oran artışlarının hızı konusunda daha fazla tartışmaya yol açtı.

Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,1 büyüdü, ancak Bundesbank Başkanı Joachim Nagel geçen hafta blok ekonomisini resesyona sürüklese bile birkaç faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Bundesbank’ın eski yönetim kurulu üyesi Andreas Dombret “Hiç de kolay olmayan bir aşamadayız, çünkü enflasyon yapışkan ve hepimizin umduğu gibi hareket etmiyor, bu nedenle Joachim Nagel’in bugün söylediği gibi ECB’nin ihtiyaç duyduğu sürece daha fazla faiz artırımına açık kalması oldukça önemli. Tabii ki bunun ekonomi üzerinde de olumsuz etkileri ve olumsuz etkileri olacak, ancak enflasyonu [de-çıpa] bırakırsanız, enflasyonun gitmesine izin verirseniz, bu olumsuz etkilerin daha da yüksek olacağına inanıyorum, bu yüzden çok ECB’nin rotasında kalması ECB’nin güvenilirliği açısından önemli.” diye konuştu.

İNGİLTERE'DE SULAR BULANIK

ABD ve Euro bölgesinden çok daha zorlu bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya ve Birleşik Krallık tüketici fiyatları enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden daha az düştü.

Yıllık tüketici fiyat endeksi Mart’taki yüzde 10,1′den Nisan’da yüzde 8,7′ye düşerek, konsensüs tahminlerinin ve İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 8,4’lük tahmininin çok üzerinde. Bu arada, çekirdek enflasyon Mart’taki yüzde 6,2′den yüzde 6,8′e sıçradı. Bu, Banka Para Politikası Kurulu’nu daha fazla endişelendirecek.

Enflasyonun hükümetin ve merkez bankasının umduğundan daha inatçı olduğunu kanıtlamaya devam etmesiyle, şu anda ABD’deki karşılaştırılabilir oranın neredeyse iki katı ve Avrupa’dakinden oldukça yüksek. Yatırımcılar, fiyat artışlarını azaltmak için faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerektiğine dair iddialarını artırdı.

Cuma öğleden sonra Refinitiv verilerine göre, piyasa şu anda İngiltere Merkez Bankası’nın Haziran toplantısında ana banka faiz oranını %4,75’e çıkarmak için 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapma olasılığını %92 olarak fiyatlıyor.

Ancak oranların daha uzun süre artacağı beklentilerine rağmen, birçok ekonomist hala bu yılın sonundan önce rotanın tamamen tersine döndüğünü düşünüyor.

Berenberg daha önce 2023′ün sonuna kadar üç kesinti öngörmüştü, ancak geçen haftaki enflasyon baskısına yanıt olarak bunu bire indirdi.

Berenberg Kıdemli Ekonomisti Kallum Pickering, son on yılda değişken faizli ipoteklerden sabit ürünlere geçişin bir sonucu olarak, para politikasının konut piyasası aracılığıyla tüketime yansımasının geçmişte olduğundan daha uzun sürdüğünü söyledi.

Pickering, “Bu, BoE’nin kısa vadeli enflasyon sürprizlerine aşırı tepki vermesi durumunda, geçmişteki politika kararlarının tüm etkileri ortaya çıktığında büyük bir enflasyonun altında kalmasına zemin hazırlayabileceği riskini vurguluyor.” dedi.

Kaynak: CNBC