Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşılırken, ABD'de bankacılık sektörü yeniden alarm veriyor.

Para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.



Öte yandan, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden canlanması dün pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Bölgesel bankalardan PacWest hisseleri yüzde 30'a yakın, Western Alliance hisseleri yüzde 15'in ve Metropolitan Bank hisseleri yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ekonominin soğuduğuna ilişkin işaretler güçlenirken, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.

Ülkede bilanço sezonu güçlü şekilde devam ederken, dün açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamadığı görüldü.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06 ve Dow Jones endeksi ile Nasdaq endeksi yüzde 1,08 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

ECB'DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Avrupa'da pay piyasaları dün ABD'ye paralel satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgede yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Dün bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler de günden güne güçleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,65 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

ASYA'DA SATIŞ BASKISI

Asya'da bugün Japonya ve Çin'de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan piyasalarda ABD'deki bankacılık krizine paralel satış baskısı etkili oluyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.