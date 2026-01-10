Murat Şenkul açıklamasında şunları kaydetti:

“Girne kent merkezinde bulunun Kuriş Sitesi.

Yıllardır yaşanan mülkiyet ve yönetim boşluğu sebebiyle kentimize hiç yakışmayan bir görüntü oluşturmaktaydı.

Site içinde bir grup mal sahibi bir araya geldi, geçici yönetim oluşturdu ve buranın daha iyi bir noktaya gelmesi için bizlerden yardım istendi.

Bizler de binanın restorasyon organizasyonu üstlendik ve mal sahipleri için ortaya çıkacak maliyetin ödeme planını oluşturduk ve tadilata başladık hayırlısıyla.

Daha önce de yeni liman bölgesinde çok kötü bir binanın tadilatına vesile olmuştuk, şimdi ise Kuriş sitesinin yenilenmesini sağlayacağız.

Bu yıl içerisinde çok sorunlu olan 1-2 siteye daha el atıp onları da hem insanımıza hem de kentimize yakışır hale getireceğiz.

Her zaman söylediğimiz gibi ülkemizin kaynak sorunu yoktur, liyakatsızlığa bağlı organizasyon ve aidiyet sorunu vardır.

Az laf çok iş ilkesiyle her soruna gücümüz yettiğince çözüm bulmaya devam…”