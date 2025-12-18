-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Kürşat, “Üretimden koptuğumuz her aşamada ithalata bağımlılığımız arttı” diyerek, tarım sektörünün uzun süredir can çekiştiğini, Tarım Bakanı Çavuş’un ise bu can çekişi görmezden geldiğini savundu.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi adına hükümetin bir vizyonu bulunmadığını kaydeden Kürşat, konuyu komite çalışmalarında da gündeme getirdiklerini ancak yanıt alamadıklarını kaydetti.

“Üreticiler üretimden koparılıyor”

Tarım Bakanlığı bütçesinin genel bütçenin yüzde 3,64 olduğunu belirten Kürşat, ‘bu oranlar tarımın geri plana itildiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Kürşat, sözlerine şöyle devam etti:

“Son 2 yılda Çavuş’un göreve gelmesiyle tarım sektörü ciddi anlamda diz çöktü, bütçe de yerinde sayıyor. Girdi maliyetleri katlanarak artarken bütçe artışları bu maliyetleri karşılayacak oranda değil. Üretimden kopuş ve sahadan gelen gerçekler de var. Üretimden kopan üreticiler, mandıralarını satan hayvancılar, arazilerini elden çıkaran çiftçiler, tarlada kalan kapuzlar, Pazar bulamayan narenciyeciler. Bu tablo tesadüf değil, bilinçli bir hükümet politikasıdır. Üretim bitirilmeye çalışılıyor.”

Mevcut yapı ile birlikte gelişen dünya düzeninin takip edilemediğini mevcutun dahi korunamadığını dile getiren Kürşat, “yolsuzluğu fonlayan bir bütçe yapısı vardır. Emekçi, üretici koruyup kollamıyor, karşımızda da böyle bir hükümet yoktur” diye konuştu.

Bütçe içerisinde Doğrudan Gelir Desteği ve diğer teşebbüsler kaleminde artırıma gidildiğini kaydeden CTP Milletvekili Kürşat, bu artışların artan maliyetler, ihtiyaç duyulan yatırımlar ve tarımın sürdürülmesi adına atılması gereken adımları karşılayabilecek durumda olmadığını vurguladı.

“Tarım Bakanlığı bu bütçe imkanları ile neler planladı?” diye soran Kürşat, hükümet programında tarımda yapılacakların çok geniş bir alana sahip olduğunu hatırlattı.

Kürşat, şöyle devam etti:

“Örneğin hükümet programında Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında tarım alanında gerekli yasa ve uyum çalışmaları yazıyor. Ben Meclis’te AB komitesindeyim. Hala gündemimize yasal bir çalışma gelmedi. Tarımsal otomasyon sistemi kurulması hedeflenmekteydi, bu ne durumdadır? Tarım Master Planı ve mevcut kaynakların etkin kullanımı konusunda halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli sağlanması hedeflenmektedir deniliyor hükümet programında, peki bu konuda herhangi bir icraat oldu mu 3 yılda? Kendi kendimizi doyurma konusunda ne noktadayız? İthalatın arttığı görülüyor çünkü.”