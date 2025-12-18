Bunlar da ilginizi çekebilir

HPV aşısının rahim ağzı kanserinin önlenmesindeki kritik rolünün anlatıldığı, aşının uygulanabileceği yaş aralıkları, dozları ve kimlere önerildiği konusunda bilgi verilen eğitimde, düzenli tarama yöntemleri kapsamında Pap smear ve HPV testlerinin a

Erken yaşta cinsel yaşam, çoklu partner, sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu gibi başlıca risk faktörlerinin de anlatıldığı eğitimde, rahim ağzı kanserinden korunma yolları üzerinde duruldu, güvenli cinsel yaşam, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Rahim ağzı kanserinin tanımı, görülme sıklığı ve kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin ele alındığı eğitimde önleyici sağlık hizmetleri de konuşuldu.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Akova Kadınlar Derneği öncülüğünde, Akova Köyü Kadınlar Derneği binasında yer alan eğitimde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rojjin Mamuk ile Öğretim Görevlisi Dr. Emine Temizkan Sekizler konuştu.

