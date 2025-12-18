Eğitimlerin geniş kapsamlı ve eş zamanlı şekilde yürütülebilmesi amacıyla beş üniversitenin iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Bakan Dinçyürek, bu iş birliğinin sağlık hizmetlerinin niteliğini artırma açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık sisteminin merkezinde her zaman hasta ve hasta yakınlarının yer aldığını ifade etti.

Konuşmasında sağlık çalışanlarından bürokratlara kadar herkesin ortak hedefinin hastaya en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Dinçyürek, “Hepimizin varlık sebebi hastadır. Hastaneler hastalar için vardır, hemşireler hastalar için vardır, doktorlar hastalar için vardır. Sağlık Bakanı da hastalar için vardır” dedi.

Ada genelinde tarihte görülmemiş ölçekte sağlık yatırımları yapıldığını kaydeden Dinçyürek, dört büyük ilçede eş zamanlı olarak dört büyük hastanenin inşa edildiğini belirtti.

Yeni Lefkoşa Hastanesi, Yeni Girne Hastanesi, Karpaz Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi projelerinin aynı anda yürütüldüğünü söyleyen Dinçyürek, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekti.

2025 yılı içerisinde birçok yeni sağlık merkezinin hizmete açıldığını belirten Dinçyürek, Maraş, Değirmenlik ve Lapta Sağlık Merkezleri’nin faaliyete geçtiğini, önümüzdeki günlerde ise Gaziköy ve Dörtyol sağlık odalarının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Mağusa’daki eski sağlık merkezinin yenilendiğini ifade eden Dinçyürek, adanın ilk koruyucu ruh sağlığı merkezinin de burada hizmete girdiğini; merkezde yetişkin ve çocuk-ergen psikiyatristleri ile klinik psikologların görev yapacağını söyledi.

Tatlısu’da sıfırdan yeni bir sağlık merkezinin yapıldığını dile getiren Dinçyürek, milyonlarca euro değerinde tıbbi cihaz yatırımı gerçekleştirildiğini, yeni servislerin açıldığını ve yeni hemşire ile sağlık personelinin istihdam edildiğini belirtti.

Fiziki yatırımların önemli olduğunu ancak asıl değerin insana dokunuşta olduğunu vurgulayan Dinçyürek, hizmet içi eğitimlerin hasta ve hasta yakını memnuniyetine doğrudan etki ettiğini söyledi. “Hastalar buraya tatile gelmiyor. Endişe, panik ve kaygı içinde sağlık kuruluşlarına başvuruyorlar. Bu nedenle zaman zaman agresif ya da sorgulayıcı olabilirler. Bizim görevimiz, bunu doğru algılayıp doğru yöntemle yaklaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Yanlış iletişimin, doğru yapılan tedavilere rağmen memnuniyetsizlik ve şikâyetlere yol açabildiğine dikkat çeken Dinçyürek, düzenlenen kursların bu noktada büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Bakanlık olarak bu eğitimlere büyük önem verdiklerini söyleyen Dinçyürek, sağlık çalışanlarının sürece doğrudan katılımının kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

İki gün boyunca aktarılan bilgilerin son derece verimli olduğunu belirten Dinçyürek, bu tür eğitimlerin daha sık yapılmasını temenni ettiklerini ifade ederek kurslara katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, eğitim sürecinin aylar süren bir hazırlık sonucunda, uluslararası düzeyde beş üniversitenin iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi başta olmak üzere, katkı koyan tüm akademisyenlere ve üniversite yöneticilerine, bakanlık personeline Sağlık Bakanlığı ve şahsı adına teşekkür etti.