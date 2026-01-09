Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, ilk tören Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda saat 10.08’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Tören, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinlikleri saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yapacak.

Anma töreni, Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi korosu ve oratoryo ile son bulacak.