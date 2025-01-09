Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda yapılacak ilk tören saat 10.08’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Tören Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinlikleri saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Anma töreni, Esin Leman Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilecek oratoryo ile son bulacak.