Karpaz’ın Kuruova bölgesinde bugün öğle saatlerinde kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve iş makineleriyle müdahale edilirken, yangının yayılmasını özellikle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) ait askeri helikopterin çabaları önledi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı acil çağrıyla bölge halkından destek isterken, engebeli arazi koşulları ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Ancak koordineli çalışma ve yoğun çaba sonucu yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık iki saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı.

Yangında bazı otluk ve makilik alanlar zarar görürken, alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor.