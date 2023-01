Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SAHNEYE ÇIKTI

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir'e destek veren isimler arasına katıldı. Can İncir'i kendi konserine davet eden Onay, sosyal medya hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak "Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" ifadelerini kullandı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın "River Flows in You" adlı eserini çaldı.

"NOTA BİLGİSİ OLMADAN KENDİMİ BU RADDEYE TAŞIDIM"

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, gururlandığını belirterek "Gülsin hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

İncir'in performansı, ünlü isimleri de etkilemişti. Fazıl Say, Gülben Ergen, Gülsin Onay gibi isimler paylaşımlarıyla genç yeteneğe destek verdi.

FAZIL SAY

Ünlü piyanist Fazıl Say kendi sosyal medya hesabından genç kuryenin performansını paylaştı ve o paylaşımda büyük harflerle ‘Bravo’ yazarak destek verdi.

BERNA LAÇİN

Ünlü oyuncu, "Kendi kendine öğrenmiş olması inanılır gibi değil. Elbette Gülsin Onay bilir. Biz de destek için kendisine ulaşmak istedik. Gülsin Hanım ile bir araya gelmesi büyük şans olur bu genç için" mesajını paylaştı.

GÜLBEN ERGEN

Şarkıcı Gülben Ergen ise İncir'in videosunu "Kimin ne cevherler taşıdığını, ne değerli, ne muhteşem vasıflar sahibi olduğunu bilmek mümkün mü? Kapına gelip hizmet veren kurye kardeşimize bakın. Verdiğiniz, vereceğiniz, vermeyi hesap edip belki de vazgeçtiğiniz bahşiş ya da içten bir güler yüzle 'Teşekkürler' demeyi bile ikram edemediğiniz anları düşünün. Kimse göründüğü elbisenin altında neler gizli bilemez. Dünya markalarını üzerine giyince adam oldum zannedenlerle dolu dünyamız. Vasıf giydiğinde değil, içeride saklı. İnci gibi… Elmas gibi… Teşekkürler bu paylaşım için. Değerli kurye kardeşimizin asıl mesleğini yapabilmesi için maddi manevi her türlü desteğe hazırım. Adresini, telefonunu bulan yazsın bana. Piyanosunu çalmak istiyorsa, yaşamında ideali bu yöndeyse, yıllardır birlikte omuz omuza yürüdüğüm tüm müzisyen arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım adına ona destek olmak isterim" notuyla paylaştı.