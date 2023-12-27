Bilim insanları kutup ayılarının kürkünün yapısından ilham alarak yeni bir elyaf geliştirdi ve bu elyafın, kullanıcıları aşırı soğuktan koruyacak bir kazak şeklinde örülebileceğini söyledi.

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, yıkanabilir ve dayanıklı elyafın sıradan kazaklara kıyasla çok daha ince bir şekilde örülerek onu giyenleri soğuktan koruyabileceğini söylüyor.

Kuzey Kutbu ve Antarktika gibi aşırı soğuk ortamlarda yaşayan hayvanlar, kendilerini sıcak ve kuru tutan özel kürklerle evrimleşmiştir.

Örneğin kutup ayısının tüyleri, yoğun kabuk yapısının içindeki gözenekli bir çekirdekten oluşuyor.

Çalışmalar, ayının kürkünün güç ve esnekliğini korurken olağanüstü ısı yalıtımı da sağladığını gösteriyor.

Yeni çalışmada, bilim insanları kutup ayısı kürkünün bu çekirdek-kabuk yapısını taklit ettiler.

Araştırmacılar, ince ve gerilebilir kauçuk katmanla kaplanan gözeneklere sahip EAF adlı güçlü bir polimerik aerojel elyaf üretti.

Elde edilen elyaf mükemmel ısı yalıtımı performansına sahipti ve aynı zamanda mekanik olarak sağlam olması onu örme veya dokuma için uygun hale getiriyordu.

Çalışmada elyafın yıkanabilir ve boyanabilir olduğu da tespit edildi.

Eksi 20 santigrat derecelik soğuk ortamda EAF kumaşı, şişme mont, yün ve pamuk kazak giyen bir gönüllü (Science)

Araştırmacılar, elyafın yüzde bin gerilmeye kadar esneyebildiğini ve bunun sadece yüzde iki gerilmeye ulaşan sıradan elyaflara kıyasla önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Çalışma, ısı yalıtım özelliklerinin yüzde 100 gerilimli ve 10 bin tekrarlı esnetme döngüsünden sonra bile minimum düzeyde etkilendiğini ortaya koydu.

Daha sonraki testlerde, bilim insanları elyaftan ince bir kazak dokudu ve şişme montun yaklaşık beşte biri kalınlığında olmasına rağmen benzer yalıtım performansı sağladığını buldular.

Bulgular, basit işlemler kullanılarak ölçekli üretilebilecek çok işlevli elyafların daha da geliştirilmesi olasılığını gösterdi.