Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 60 yılı aşkın süredir Küba'ya uyguladığı kapsamlı yaptırımların ada ülkesindeki halkı zor durumda bıraktığını söyledi.

Lin, son dönemde daha da sertleşen yaptırımların Küba halkının temel yaşam koşullarına ciddi zarar verdiğini savunarak, Washington yönetimine abluka ve baskı politikasını derhal sona erdirme çağrısında bulundu.

Küba'nın ulusal egemenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı durma çabalarını desteklediklerini ifade eden Lin, Çin'in uluslararası toplumla birlikte "uluslararası adaleti" savunmak için iş birliğine hazır olduğunu dile getirdi.