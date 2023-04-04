Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ülkemiz turizm sektörü ile işbirliği çerçevesinde turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında 04-06 Nisan 2023 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Başkenti Bakü şehrinde düzenlenen "AITF Bakü Turizm Fuarı"nda temsil ediliyor.

Aktunç: “Hedef Azerbaycan’dan daha fazla turist”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç fuarda yaptığı açıklamada, pandeminin ardından yeniden başlayan Azerbaycan fuarında olmanın önemine vurgu yaparak, bu yıl Azerbaycan’dan daha fazla turist hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl Azerbaycan Turizm Seyahat Acenteleri Birliği yetkililerini KKTC’de ağırladıklarını da dile getiren Aktunç, kurulan dostluk ilişkileri sayesinde ortak projelere imza atma arzusunda olduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasının ve turizm değerinin önemine vurgu yapan Aktunç bu güzellikleri kardeş Azerbaycan halkına anlatarak, ülkemizi tercih etmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Guliyev ülkemiz standını ziyaret etti

Fuarda standımızı ziyaret eden Azerbaycan Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Ruslan Guliyev, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından çok iyi bir coğrafi bölgeye sahip olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile Dünya Sağlık Konseyi dönem başkanlığının KKTC’ye geçmesinden dolayı da tebriklerini sundu.

Bakanlığımız, söz konusu fuarda ülkemiz doğasını, tarihi eserlerini, plajlarını, kültürünü ve daha birçok turizm ürünlerini tanıtarak ülke turizminin gelişmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Fuara katılan Kuzey Kıbrıs heyetine KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Temsilcilik personeli de eşlik ediyor.

Standımızı ziyaret edenlere Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı broşürler verilerek, ülkemiz kültürünü yansıtan pastelli ve çitlembikli bidda ikram edilmektedir.