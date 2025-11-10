Pistte kıyasıya bir mücadele yaşanırken, sürücüler lastik dumanları arasında en iyi dereceleri elde etmek için ter döktü. Yarış boyunca hem heyecan hem de izleyici coşkusu doruktaydı.

Semi Pro Kategorisinde Zafer Demihan Öke’nin

Yarışların en çok ilgi gören bölümü olan Semi Pro kategorisinde çekişme son ana kadar sürdü. Pilotlar, yüksek hız ve kontrol becerilerini sergileyerek izleyicilere adeta bir gösteri sundu.

Yarış sonunda sıralama şu şekilde oluştu:

1️ Demihan Öke

2 İlker Beşok

3️ Cengizhan Güngör

4️ Cem Djemal

Organizasyon yetkilileri, drift tutkusunun Kuzey Kıbrıs’ta her geçen yıl çığ gibi büyüdüğünü vurgularken, genç sürücülerin pistte sergilediği performansın geleceğin şampiyonlarına işaret ettiğini ifade etti.

Motor seslerinin yankılandığı, lastik dumanlarının gökyüzünü sardığı NEU Event Park, izleyenlere adeta adrenalin ve hızın doruk noktada buluştuğu unutulmaz bir hafta yaşattı.