Covid pandemisi sonrası ilk kez 7-9 Mart’ta düzenlenen ITB Berlin Fuarına, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Fuarda 180 ülkenin turizmi pazarlanıyor.

Fikri Ataoğlu, Berlin ziyaretinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile de görüşme gerçekleştirdi.

Ataoğlu Fuar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ı sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve kültürel yanıyla da pazarladıklarını ve bu yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile daha aktif bir tanıtma kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Almanya’nın Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ataoğlu, Almanya’da en fazla kullanılan seyahat sitesi olan Trivago’da Kuzey Kıbrıs şehirlerinin fazla tıklandığını ve trend şehirler arasına girdiğini kaydetti.

Özel ilgi turizminin de geliştirilmesi için çalışmalarını arttırdıklarını ifade eden Ataoğlu, Alman pazarının yapılan etkili tanıtma ve pazarlama çalışmaları sonrasında Türkiye’den sonra, adaya gelen turist profilinde ilk sıraya yerleştiğini de ifade etti.

Kış sezonu turist profiline bakıldığında, bu pazarın büyük çoğunluğunu Alman turistlerin oluşturduğunu kaydeden Ataoğlu, kış turizmi adı altında charter uçuşlar ile gelen turistlerin 15 gün adada konakladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın gerek sağlık gerekse güvenlik konusunda öne çıktığını kaydeden Ataoğlu,

“Almanlar Kuzey Kıbrıs’ın havasını ve iklimini çok seviyor. Özellikle dağ ve deniz manzaralı yürüyüş yollarımızı tercih ediyorlar. Bakanlık olarak bizlerde alternatif turizm çeşitlerini artırmak için çalışıyoruz. Çünkü her ülke insanının tercih ettiği turizm modeli farklılık göstermektedir” dedi.

Ataoğlu, Almanya’dan Kuzey Kıbrıs emlak sektörüne olan ilginin günden güne de arttığını ifade etti.

ITB Berlin Turizm Fuarının, çeşitlendirilen turizm ürünlerinin tanıtılabileceği en önemli fuar olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda, Almanya’dan yeni tur operatörleri ile görüşmeler yapılarak, daha fazla turistin ülkeye taşınması için çeşitli temaslarda bulunacaklarını kaydetti.