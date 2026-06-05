“Bugünün Zorluklarını Yarının Fırsatlarına Dönüştürmek” temasıyla ilk kez düzenlenen forumda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına katkı sağlayabilecek, bilimsel yaklaşımlar ile uygulanabilir çözüm önerilerinin paylaşılması hedefleniyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen forumun açılışına, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Hüseyin Gökçekuş, Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Görkem Çelik, akademisyenler ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, açılış konuşmaları öncesinde Biyologlar Derneği Eğitim ve Araştırma Sorumlusu Sedef Kutlu tarafından forum ve proje hakkında bilgi verildi.

- Kuyucu: “Son dönemde yaşananlar çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmanın önemini ortaya koydu”

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen forumun ülke adına önemli bir çalışma olduğunu belirterek, çevre ve iklim konularının siyasi kaygılardan uzak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Son dönemde yaşanan doğal olayların çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmanın önemini ortaya koyduğunu söyleyen Kuyucu, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Katılımcılarla birlikte geleceğe yönelik çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Kuyucu, siyasi kaygılardan uzak bir anlayışla hareket edilmesi halinde, kentlerin önümüzdeki 15-20 yıla hazırlanabileceğini söyledi.

Yerel yönetimler, akademisyenler ve bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların yol gösterici olduğunu da belirten Kuyucu, forumda yapılacak sunum ve değerlendirmelerin çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemler konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti.

- Özçınar: “2030 hedefleri doğrultusunda su yönetimi, geri dönüşüm ve enerji verimliliğinde çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız.”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen forumun ülke adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin uluslararası belediye örgütlerinde temsil edildiğini belirten Özçınar, belediyelerin sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda küresel hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

“2030 hedefleri doğrultusunda su yönetimi, geri dönüşüm ve enerji verimliliğinde çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız.” diyen Özçınar, çevrenin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ada ülkesi olmanın sağladığı avantajlara dikkat çeken Özçınar, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Geri dönüşüm ve atık yönetiminin çevre politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu belirten Özçınar, düzenli depolama alanlarının daha verimli yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Yerel yönetimler reformuyla belediyelerin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Özçınar, çevre, enerji ve su yönetimi konularında belediyeler arasında iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Kanalizasyon ve su yönetiminin ülkenin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Özçınar, atık suların yeniden değerlendirilerek tarımsal amaçlarla kullanılmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Akademisyenlerin ve bilim insanlarının ortaya koyduğu bilgi ve önerilerin karar alma süreçlerine yön vermesi gerektiğini dile getiren Özçınar, forumun geleneksel hale getirilmesinin ve her yıl düzenlenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Çevre ve planlama konularında katılımcı yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özçınar, sivil toplum örgütlerinin ve halkın karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

- Amcaoğlu: “Yağmur suyu, kanalizasyon ve altyapıyı kapsayan çalışmalar AB desteğiyle başlayacak”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da çevrenin yalnızca belirli günlerde hatırlanacak bir konu olmadığını belirterek, göreve geldikleri günden bu yana çevre ve sürdürülebilirlik alanında önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Kentler Forumu fikrinin Biyologlar Derneği ve YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Hüseyin Gökçekuş’un girişimleriyle ortaya çıktığını belirten Amcaoğlu, forumun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel yönetim anlayışlarını bilimsel veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda şekillendirdiklerini söyleyen Amcaoğlu, belediyelerin özellikle yerel yönetimler reformunun ardından çevre alanında daha önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Amcaoğlu, belediye sınırları içindeki bölgeler için yağmur suyu, kanalizasyon ve altyapıyı kapsayan kapsamlı planlama çalışmasının Avrupa Birliği desteğiyle yürütüleceğini, teknik çalışmaların ise kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası iş birliğinde kente iki meteoroloji istasyonu kazandırıldığını da sile getiren Amcaoğlu, böylece çevre ve iklimle ilgili çalışmalarda daha bilimsel ve veriye dayalı kararlar alınabileceğini belirtti.

Biyologlar Derneği ile birlikte Yeşilada Parkı’nı çevre eğitim merkezine dönüştürdüklerini belirten Amcaoğlu, okulların düzenli olarak merkezi ziyaret ettiğini ve çocuklara çevre bilinci kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Akdeniz Parkı projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amcaoğlu, belediye personelinin enerji verimliliği, güneş enerjisi ve yağmur suyu hasadı konularında akademik çalışmalar yürüttüğünü de söyleyerek, çevre alanındaki projelerde sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversitelerle iş birliğine önem verdiklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda forumun ülke için faydalı sonuçlar üretmesini temenni eden Amcaoğlu, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

Amcaoğlu, uzun süredir kullanılmayan belediye konferans salonunun yenilenerek fiziksel ve dijital açıdan modernize edildiğini, forumun da salonun yeni haliyle ev sahipliği yaptığı ilk etkinlik olduğunu belirtti.

- Gökçekuş: “Sürdürülebilir şehirler ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün”

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Hüseyin Gökçekuş ise, Dünya Çevre Günü’nün insanlığın doğayla ilişkisini yeniden değerlendirmesi için önemli bir çağrı olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik hedeflerinin büyük ölçüde kentlerde şekilleneceğini belirten Gökçekuş, artan nüfus, plansız kentleşme, su kaynaklarının azalması ve aşırı iklim olaylarının yerel yönetimlerin sorumluluklarını artırdığını kaydetti.

Belediyelerin artık yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar olmadığını söyleyen Gökçekuş, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Su yönetiminin stratejik önem taşıdığına da dikkat çeken Gökçekuş, akıllı şehir uygulamalarının da geleceğin kentlerinin oluşturulmasında önemli bir araç olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir şehirlerin yalnızca teknolojiyle kurulamayacağını vurgulayan Gökçekuş, merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplumun ortak akıl doğrultusunda iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin bilgi üretmenin yanında toplumsal dönüşüme de katkı sağladığını dile getiren Gökçekuş, YDÜ'nün iklim değişikliği, su yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda çeşitli akademik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

- Kofalı: “İklim değişikliği din, dil, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmıyor; gelecek kuşaklara karşı sorumlulukla hareket etmeliyiz”

Bio-Der Başkanı Mustafa Kofalı da forumun, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik çözüm arayışlarının başlangıcı niteliğinde olduğunu belirterek, sürece katkı koyan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Sivil toplum örgütlerinin toplumun “gözü, kulağı ve sesi” olduğunu dile getiren Kofalı, çevre konusunun yalnızca bir gündem maddesi değil, yaşamın temel unsuru olduğunu söyledi.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü"nün önemine işaret eden Kofalı, çevre konusunda hata payının giderek azaldığını ve insanlığın kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadelede sivil toplumun yanı sıra üniversitelerin bilgi üretme ve bu bilgiyi toplum yararına dönüştürme görevi bulunduğunu belirten Kofalı, yerel yönetimlerin de çözüm üretme noktasında önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Kofalı, iklim değişikliğine karşı dirençli kentler oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Forumun amacının farklı görüşleri bir araya getirerek ortak çözümler üretmek olduğunu ifade eden Kofalı, nüfus artışının çevre üzerindeki baskıyı artırdığını ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin din, dil, ırk veya siyasi görüş ayrımı yapmadığını belirten Kofalı, bu konuda ortak hareket edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Konuşmasında “sürdürülebilir çevre” kavramına da değinen Kofalı, Bio-Der olarak çevrenin yalnızca sürdürülebilir değil, korunması gereken bir değer olarak ele alınması gerektiğini savunduklarını belirtti.

İnsan ile doğa arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin kurulmasının önemine işaret eden Kofalı, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakılması için çalıştıklarını kaydetti.

- Çelik: “İhtiyacımız olan şey eyleme geçmektir, bilgiyi uygulamaya geçirmektir.”

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik de iklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu belirterek, su kaynakları, enerji altyapısı, şehirler ve yaşam biçimlerinin bu süreçten doğrudan etkilendiğini söyledi.

Çevre konusunun yalnızca doğayla ilgili olmadığını dile getiren Çelik, asıl meselenin gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakılacağı olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, konunun bakanlık düzeyinde daha güçlü şekilde ele alınmasının önemine işaret etti.

Ülkenin planlama kültürünü güçlendirmeye ve bilimsel verilere dayalı karar almaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Çelik, KTMMOB bünyesinde çevre yönetim politikası ve atık yönetim planı oluşturduklarını, ayrıca Dünya Çevre Günü kapsamında “İki Toplumlu İklim Değişikliği ve Kıbrıs” paneli düzenleyeceklerini söyledi.

Çevre konusunda bilgi eksikliği bulunmadığını ifade eden Çelik, “İhtiyacımız olan şey eyleme geçmektir, bilgiyi uygulamaya geçirmektir.” dedi.

İklim değişikliğinin aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik, forumun yeni iş birlikleri ve somut adımların başlangıcına katkı sağlamasını temenni etti.

- 6 farklı oturumda iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve kent yönetimi ele alınacak

Forum kapsamında, “İklim Değişikliği, Ekoloji ve Küresel Çevre Sistemleri”, “Ulusal İklim Politikaları ve Sürdürülebilir Stratejiler”, “Kentsel Planlama, Mimari ve Sürdürülebilir Kentler”, “Akıllı Şehirler ve Dijital Yönetim Modelleri”, “Su Yönetimi, Atık ve Çevresel Sistemler” ile “Tarım, Gıda, Kırsal-Kentsel Sistemler, Sistem Düşüncesi ve Sosyal Kapsayıcılık” başlıklarında altı oturum düzenlenecek.

Etkinlikte iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tarım, su ve toprak kaynaklarının korunması, biyoçeşitlilik, akıllı şehir uygulamaları ve veri odaklı belediyecilik gibi konular uzmanlar tarafından değerlendirilecek.