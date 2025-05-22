GYMKHANA ATTACK Ralliciler ve Driftçiler Aynı Piste Çıkıyor

Bu büyük organizasyon, sadece gymkhana tutkunlarını değil; Kuzey Kıbrıs’ın en yetenekli rallici ve driftçi pilotlarını da bir araya getiriyor. Ralli parkurlarında hız ve kontrolüyle dikkat çeken yarışçılar ile dumanı ve stiliyle izleyenleri büyüleyen drift pilotları, Gymkhana Attack’ta hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Bu eşsiz karışım, izleyicilere hem teknik sürüş hem de görsel bir şölen sunacak.

Tarihi Anlara Sahne Olacak Pist Hazır

Sadece bir yarış değil, aynı zamanda görsel bir şölen vadeden Gymkhana Attack, sürücülere olduğu kadar izleyicilere de unutulmaz bir deneyim sunacak. Özel olarak tasarlanan ve minimum 2 dakikalık zorluk seviyesiyle donatılan pistte, ön çeker, arka çeker ve 4x4 araçlar kıyasıya mücadele edecek. Start ve finish noktası ortak olan pistte ikili çıkış formatıyla aynı anda iki sürücü piste çıkacak, karşılıklı mücadeleyle adeta kıvılcımlar havada uçuşacak.

Sürat, Becerik ve Stratejinin Dansı

Yarış günü sabah saatlerinde sıralama turlarıyla başlayacak etkinlik, saat 15.00’te asıl mücadeleye sahne olacak. Eleme usulüne göre ilerleyecek yarışlar, seyircilerin nabzını zirveye taşıyacak. Her anı kritik, her saniyesi nefes kesici.

Antrenmanlar 22 ve 23 Mayıs’ta

Sürücüler, yarış öncesi 22 Mayıs Perşembe ve 23 Mayıs Cuma günleri saat 17.00-21.00 arası antrenman turlarında piste ısınacak. Bu turlar, hem araçlar hem de sürücüler için yarışa hazırlığın olmazsa olmazı olacak.

Kadınlar ve Gençler Sahneye Çıkıyor

Gymkhana Attack, kapsayıcı yapısıyla da fark yaratıyor. Kadın yarışçılar ve genç sürücüler için özel kategoriler ve kupalar belirlenmiş durumda. Motor sporlarında kadın gücünü ve genç yetenekleri sahneye taşıyan bu özel etkinlik, ilklere imza atacak.

Güvenlikte Taviz Yok

Heyecanın dozunun yüksek olacağı yarışta, güvenlik önlemleri de en üst seviyede. Tüm sürücüler için kask ve emniyet kemeri kullanımı zorunlu. Ayrıca her araç, yalnızca kendi kategorisindeki rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Gymkhana Şampiyonası Başlıyor

Bu etkileyici organizasyon, üç ayaktan oluşacak Gymkhana Şampiyonası’nın ilk durağı olacak. Motor sporlarına gönül verenler için sezonun en unutulmaz etkinliği olmaya aday Gymkhana Attack, 24 Mayıs’ta NEU Event Park’ta nefesleri kesecek.