Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Arkın Akım, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan 52 yaşındaki Arkın Akım, park halinde ve çalışır durumdaki bir araca takılı karavanın altına girerek el freni demirini karavana monte etmeye çalıştığı sırada kaza yaşandı. Araç sürücüsünün Akım’ı fark etmeyerek aracı hareket ettirmesi sonucu, karavanın sol tekerleği Akım’ın üzerinden geçti.

Kuzucuk’ta faaliyet gösteren bir şantiye alanında iş kazası meydana geldi.

