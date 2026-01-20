KKTC Toplu Ulaşım Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar hız kazandı. Revize edilen plan, dün belediye başkanlarına, bugün ise KKTC Cumhuriyet Meclisi Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’na sunuldu. Komisyon, master planı oy birliğiyle onayladı.

Komisyonda ayrıca, çemberlere giriş ve çıkışlardaki trafik levhalarının yenilenmesi ve mesafe düzenlemelerinin yeniden ele alınması yönünde de oy birliğiyle karar alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, master planın uygulamaya konulmasından önce tüm paydaşların bilgilendirileceğini ve kapsamlı bir görüş alışverişi yapılacağını vurguladı. Toplu taşımanın yetersizliği nedeniyle bireysel ulaşımın arttığına dikkat çeken Arıklı, bu durumun ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturduğunu ve yılda yaklaşık 680 milyon doların bu nedenle yurt dışına gittiğini söyledi.

Trafikteki araç sayısındaki hızlı artışa da değinen Arıklı, her ay ortalama 3 bin yeni aracın trafiğe çıktığını belirterek, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Arıklı, Toplu Ulaşım Master Planı’nın hayata geçirilmesinin bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen sunum, Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı tarafından yapıldı. Sunumda planın teknik detayları, hedefleri ve uygulama aşamaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Bakan Arıklı, belediye başkanlarının sunum sırasında dile getirdiği görüş ve önerilerin not alındığını belirterek, önümüzdeki günlerde farklı paydaşlara yönelik bilgilendirme sunumlarının da yapılacağını söyledi. Arıklı, katılımcı bir anlayışla hareket edilerek planın en sağlıklı şekilde uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.