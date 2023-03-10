Gündem Kıbrıs - SOSYAL MEDYA

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olan Laguna Deniz Yıldızı apartmanları sakinleri, binaların yıkılmaması için sosyal medyada örgütlendi. Sosyal medya platformu Facebook’ta “Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları Yıkılmasın” ismiyle sayfa açan site sakinleri, “Mağusamızın simgesi olan ve yıllardır tek çivi çakılmayıp kaderine terk edilen Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları boşaltılmak isteniyor! Bir değerimizi daha kaybetmeyelim” diyerek sosyal medyada örgütlendi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Defalarca Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Mağusa Belediyesi tarafından Laguna apartmanlarının yıkılmak üzere olduğu ve hayati tehlike olduğu uyarısı yapılmasına rağmen evleri boşaltmayan site sakinlerine vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.