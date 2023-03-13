Mal canın yongasıdır ama candan da kıymetli değildir…

Yıllardır tehlikeli olduğunun söylenmesine rağmen, özellikle 6 Şubat depreminden sonra kamuoyunun gündemine daha fazla gelen Laguna Denizyıldızı apartmanları için Laguna sakinleri kampanya başlatmış “Yıkılmasın ranta kurban gidecek” diye…

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Laguna Denizyıldızı Apartmanları Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yasal hak sahibi olduğu bir bölge…

2021 yılından bu yana oranın barınmak için güvenli olmadığına dair uzmanlar tarafından defalarca raporlar hazırlandı…

Site sakinlerine buranın güvenli olmadığına dair defalarca sunum yapıldı…

Belediyeye ve Kaymakamlığa buranın mühürlenmesi için gerekli yazılar gönderildi…

Ve Vakıflar İdaresi hiçbir kiracı ile sözleşme yapmadı, yenilemedi ve bir buçuk yıldır da hiçbir kiracıdan kira almadı…

Çünkü burası güvenli değil, buranın boşaltılması ve yıkılması gerekiyor…

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Zaten basına yansıyan fotoğraflardan da hepimiz gördük…

Ama Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinler sosyal medyada kampanya başlattı bu binalar yıkılmasın diye…

Neden?

Ranta kurban gidecekmiş…

Kim yapacak bu rantı?

Vakıflar İdaresi mi?

Yoksa kira bile ödemeyen ama emlak sitelerinde geceliğini 1,239 TL’den 948 TL’den veya aylık bilmem kaç yüz Sterlin’den full deniz manzaralı dairelerini kiralayan sözleşmesi bile olmayan Laguna sakinleri mi?

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İçinde kiracı olduğu yeri başka birine kiralamak yasal suçtur…

Ki Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter çağrı yaptı “Bu Alanı Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle halka açık park yapalım” diye…

Şimdi buradan rant sağlayan veya sağlayacak olan yasal hak sahibi olan Vakıflar İdaresi midir? Yoksa içinde kira sözleşmesi bile olmadan oturan ve daireleri günlük kiralayan Laguna sakinleri midir?

…

Yapmayın, etmeyin…

Hiç mi korkunuz yok? Hiç mi kendinizi düşünmüyorsunuz?

Olmaz da olur, ufak bir deprem olsa ve bu binalar yıkılsa, insanlar ölse suçlu kim olacak?

Vicdanınız hiç mi sızlamayacak?

Birkaç yüz sterlin kimsenin canından kıymetli değil…

Belediyenin ve Kaymakamlığın burayı hemen mühürlemesi ve bu binalar boşaltması gerekiyor…

Hem de çok acil…

Kimse ölmeden…

…

Benter’in çağrısına kulak verelim ve burayı halka açık bir park haline getirelim…

En azından birkaç kişi birkaç yüz Sterlin kazanacağına, çocuklarımızın oynayacağı, halkımızın huzur bulacağı, akşamüzeri keyifle yürüyüş yapabileceğimiz bir yere dönüştürelim…

…

En başında da dediğim gibi…

Mal canın yongasıdır ama candan da kıymetli değildir…