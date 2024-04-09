Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi tarafından bölgedeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, ıslah çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Ülke genelinde sağanak yağışlardan en çok etkilenen Lapta ve Alsancak bölgelerimizin ıslah çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Belediye ekiplerimizin olası bir tehlike veya risk oluşturan bölgelerimizde gerekli müdahaleler için belediyemizin acil durum numaralarından ilgili kişilere bildirmeniz önemle rica olunur."