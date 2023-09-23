Belediyeden yapılan açıklamaya göre temizlik çalışmaları, yarın 08.00-16.00 saatleri arasında devam edecek.

Açıklamada, “Bölgemizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz… En geniş alana sahip olan belediyemiz, bugün Yılmazköy, Tepebaşı, Çamlıbel sınırlarımız boyunca, personelimiz ve iş araçlarımızla geniş kapsamlı temizlik gerçekleştirdik… Çalışmalarımız yarın 08.00-16.00 saatleri arasında da devam edecek. Çalışma kapsamındaki güzergahı kullanacak olan vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.