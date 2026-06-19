Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu ile Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, Çorum Bedesten’de konser verdi. Şef Atakan Tetik ve Şef Cem Kafkas yönetiminde koro, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, konserin ardından yaptığı değerlendirmede, Çorum Belediyesi ile sürdürdükleri kardeşlik ilişkilerini kültür ve sanat aracılığıyla daha da güçlendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bebek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye arasındaki gönül bağlarının pekişmesine katkı sağlayan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının müziğin evrensel diliyle buluştuğu bu güzel gecenin, iki şehir arasındaki kültürel iş birliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.