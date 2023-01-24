Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
23.01.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lapta’da sakin Delyse Annette FAREBROTHER (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
23.01.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lapta’da sakin Delyse Annette FAREBROTHER (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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