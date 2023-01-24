23.01.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lapta ’da sakin Delyse Annette FAREBROTHER (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

İŞAD Anavatandan Aldığı Ödüllere Bir Yenisini Ekledi

İŞAD Anavatandan Aldığı Ödüllere Bir Yenisini Ekledi

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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