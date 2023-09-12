Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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