Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.07.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde, Ahmet Ulaş IŞIK (E-25) yönetimindeki KD 051 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan dışarıya çıkarak yol kenarında bulunan beton havuza çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.