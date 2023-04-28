Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 14.00 sıralarında, Lapta’da, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Mehmet Durmaz (E-45), kalıp demirlerini inşaatın ikinci katından aşağıya attığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Mehmet Durmaz kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, her iki ayak topuklarında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.