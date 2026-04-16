Polisten edinilen bilgilere göre, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında bir ikametgahta misafir olarak bulunan V. T. (37), dört ayaklı demir üzerinde montajsız halde bulunan bir tahtanın üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek merdiven basamaklarına sırtüstü düştü.

Yaralanan şahıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde yüz kemiklerinde kırık ve böbreğinde kanama teşhisi aldı. Tedavisinin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.