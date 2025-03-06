Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da dün gece 00.30 sıralarında Turan Sokak üzerinde, Emrah Dönmez (E-28) yönetimindeki GF 960 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Şehit Muharrem Karaağaç Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 100 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Ömer Faruk Bozkurt (E-30) yönetimindeki PF 872 plakalı salon aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PF 872 plakalı araç, bir şahsa ait evin bahçe kapısı ile cadde üzerinde park halinde bulunan Hüseyin Kunt (E-22) sorumluluğundaki JJ 277 plakalı aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.