Pauline Ann Chown'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.04.2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lapta’da bir işletmenin kullanımında bulunan plajda, Pauline Ann CHOWNS (K-72) denizde yüzdüğü sırada deniz içerisinde hareketsiz olarak tespit edilmiştir. Akabinde olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pauline Ann CHOWNS’un yapılan muayenesinde, yaşamını yitirdiği ve vücudunda da darp veya cebir izine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “suda boğulma ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Yaşanan ölüm olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, plajda cankurtaran görevlisi bulundurmadığından dolayı işletme yetkilisi E.Ö.(E-49) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.