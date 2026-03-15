Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de polis ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çok sayıda kişi tutuklanırken, yüzlerce sürücü hakkında da işlem yapıldı.

Lefkoşa’da 25 tutuklama

Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu alanlar denetlendi. Yapılan kontrollerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 23 kişi, tasarrufunda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içerikli 3 sarma sigara bulunan 1 kişi ile aracında kanunsuz çakı bulundurduğu belirlenen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 1.274 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 105’i sürat, 4’ü alkollü araç kullanma, 2’si ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma, 10’u sigortasız araç kullanma, 5’i cep telefonu kullanma, 11’i emniyet kemeri takmama, 8’i muayenesiz araç kullanma, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 1’i trafik ışıklarına uymama, 3’ü tehlikeli sürüş ve 142’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 318 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 44 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 31 kaçak yakalandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, marketler, bahis evleri, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı belirlenen 31 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 1.028 sürücü kontrol edilirken 349 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 4 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Girne’de 21 kişi tutuklandı

Girne’de yapılan kontrollerde eğlence mekanları, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve işçi lojmanları denetlendi. Ülkede ikamet izinsiz bulunduğu belirlenen 21 kişi tutuklandı. Ayrıca kapatma saatine uymayarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir bar işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 1.218 sürücü kontrol edilirken 118 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 21 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 21 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olduğu belirlenen 19 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 21 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 1.200 sürücü denetlenirken 128 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı. 3 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

İskele’de 10 kişi tutuklandı

İskele’de yapılan kontrollerde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 9 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde, sarma sigara ve öğütücü bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 10 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 1.754 sürücü kontrol edilirken 320 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından işlem yapıldı. 54 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.