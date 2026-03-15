Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da kurulan Kızılay İftar Sofrası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla aynı sofrada bir araya geldi. Erhürman, yemek dağıtımına katılarak Ramazan’ın dayanışma ruhuna ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde ve Türk Kızılay’ın desteğiyle Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulan “Kızılay İftar Sofrası”nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erhürman, yemek dağıtımına katılarak Ramazan ayının dayanışma ruhuna ortak oldu.

TÜRK KIZILAY'DAN RAMAZAN DAYANIŞMASINA DESTEK

Kıbrıs Türk Kızılay’ın koordinasyonunda ve Türk Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen program kapsamında, Türk Kızılay’a ait Mobil Mutfak TIR’ında hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan iftar yemekleri her gün ortalama 850 kişiye ikram ediliyor.

İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ramazan ayı süresince gıda ve temel ihtiyaç desteğine yönelik yardımlar da eş zamanlı olarak devam ettiği belirtilirken, Türk Kızılay tarafından bağışlanan gıda kolileri ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünlerinden oluşan insani yardım malzemeleri, Kıbrıs Türk Kızılay ekipleri, Türk Kızılay şube başkanları ve Kıbrıs Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

GENÇ KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ SAHADA

Organizasyona yaklaşık 150 Kıbrıs Genç Kızılay gönüllüsü destek veriyor. Genç gönüllüler, Ramazan ayı boyunca hem iftar programının organizasyonunda görev alıyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolisi dağıtımlarında aktif rol üstleniyor.

RAMAZAN SOFRASINA BAĞIŞLA DESTEK OLUNABİLİYOR

“Kızılay Ramazan Sofrası”na ayni ve maddi bağışlarıyla katkıda bulunmak isteyen hayırseverler Kızılay Genel Merkezi’ne +90 (392) 227 24 25 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

FİTRE VE GIDA BAĞIŞLARI

Ayrıca, fitre, fidye veya gıda kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden 4142’ye "IFTAR", "FITRE" ya da "GIDA" yazıp kısa mesaj göndererek bağışta bulunulabilecek.