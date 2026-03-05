Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiltere’ye ait Ağrotur Üssü’nde, “şüpheli bir nesne” nedeniyle sirenler çaldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlara gönderilen acil mesajda devam eden bir güvenlik tehdidi olduğu bildirildi. Mesajda şu uyarılar yer aldı:

“Devam eden bir güvenlik tehdidi bulunmaktadır. Lütfen resmi bir bildirim yapılana kadar kapalı alanlarda kalın ve bulunduğunuz yerde bekleyin. Pencerelerden uzaklaşın ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasına veya altına sığınarak korunmaya çalışın. Lütfen sonraki talimatları bekleyin.”

Rum basınında yer alan haberlere göre, bölgede yaklaşık 10 dakika boyunca çalan sirenler daha sonra sustu. Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: TEHDİT YOK

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz askeri üslerinde devreye alınan güvenlik önlemleri ve çalan sirenlerle ilgili açıklama yaptı.

Letymbiotis, yapılan kontroller sonucunda herhangi bir güvenlik tehdidinin tespit edilmediğini duyurdu.

Konstantinos Letymbiotis'un açıklaması şöyle:

"İngiliz üslerinde daha önce gerçekleşen güvenlik önlemlerinin devreye alınmasıyla ilgili olarak, herhangi bir tehdit tespit edilmediği açıklığa kavuşturulmuştur. Güvenlik protokollerinin devreye alınması ve sirenlerin çalınması ihtiyati tedbir olarak gerçekleştirilmiştir. Kontroller sırasında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Bu nedenle, tedbirlerin yürürlüğe girmesi sona ermiş olup, yetkili merciler belirlenmiş prosedürler çerçevesinde durumu yakından izlemeye devam etmektedir."