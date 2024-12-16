Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında, Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köy ve kasabalardaki şehit ve kayıplar için saat 10.30’da düzenlenecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Tören, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun konuşması ve ardından Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencisi Jale Eker’in şiir okumasıyla devam edecek.

Törende daha sonra Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencisi Ali Anıl Dişli’nin okuyacağı şiir dinlenecek.

Ardından ise Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları yer alacak.

Tören, şehitler için dua okunması ile sona erecek.