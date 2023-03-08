Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına saat 17.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Bahtyyar Ayoldashev (33) DT 776 plakalı Van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönendere-Serdarlı yakınlarına geldiğinde, aracın sağ ön lastiği patladı.

Bu yüzden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolun sağından çıktı ve 2 metre derinliğindeki bankete düşüp iki takla attıktan sonra, sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Bahtyyar Ayoldashev ve araçta yolcu olarak bulunan Nazmul Islam (43) ve Nurylla Gurbangeldiyeve'nin tedavisi (22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.