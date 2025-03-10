Mezzo ve Minör hazırlık grupları ile Çok Sesli Gençlik Korosu’nun sahne alacağı konserde, klasik ve yerel ezgilerin yanı sıra müzikallerden seçilen eserler ve farklı dillerde çoksesli düzenlemeler seslendirilecek.

12 Mart Çarşamba saat 20.00’da Lefkoşa AKM’de düzenlenecek konserde korolar, şefler Hare Yakula ve Emine Koreli Sakarya’nın yönetiminde, yardımcı şefler Gün Selengin ve Mısra Halitoğlu ile birlikte sahne alacak. Piyano eşlikte ise Gözdem İlkay yer alacak.

11. yılını kutlayan LBO Çocuk Koroları, konser için tüm çocukları, müzik eğitimcilerini ve koro müziği severleri Lefkoşa AKM’ye davet ediyor. Müzikseverler, bu özel gecede çok sesli koro müziğine tanıklık edecek.