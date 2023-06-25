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Adayların oy oranlarına göre sıralaması şöyle:

7 bin 39 kayıtlı seçmenden 2 bin 750’sinin oy kullandığı Lefke’de 2 bin 606 oy geçerli, 144’ü geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 39.07 oldu.

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