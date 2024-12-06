Polisten yapılan açıklama şöyle:

“06.12.2024 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Çukurova kavşağında, Fahim KHAN (E-38), yönetimindeki UH 815 plakalı kamyon araç ile Çukurova yolu üzerinde seyredip Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa istikametine dönmek için dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden Adem BORAN (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GT 555 plakalı araç sürücüsü Adem BORAN ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife BORAN (K-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”