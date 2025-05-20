Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde, 25 Mart 2023 - 29 Ocak 2025 tarihleri arasında çalışan 35 yaşındaki K.Ö’nün, müşterilerin üyelik yenileme ücretlerini kendi banka hesabına yönlendirmek suretiyle toplam 45 bin 320 TL’yi iş yeri hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

16 Mayıs’ta, Gönyeli’deki bir markette müşteri gibi davranan kimliği belirsiz bir kişinin ise bin 493 TL 31 kuruş değerindeki kişisel bakım ürünlerini kasadan ödeme yapmadan çaldığı belirlendi. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen H.A. (E-39) tutuklandı.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında, Demirhan’daki bir süpermarkette müşteri gibi davranan şahısların, 10 bin 259 TL 49 kuruş değerindeki kozmetik ürünlerini çaldıkları tespit edildi. Soruşturmada zanlı olarak görülen Z.B. (K-40) ve B.T. (K-19) tutuklandı. Polis soruşturmaları devam ediyor.

-KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ise KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, soruşturma devam ediyor.