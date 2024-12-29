Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.12.2024 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 16-17. Kilometrelerinde Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyreden Selma BALCI Oğlu (K-27) yönetimindeki LU 477 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında çıkarak orta refüj içerisinde bulunan beton bariyerlere çarpmıştır. Kazada yaralanan LU 477 plakalı araç sürücüsü Selma BALCIOĞLU kaza mahaline gelen ambulans ile LDH acil servisine kaldırılmış olup burada görmüş olduğu tedaviye müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir