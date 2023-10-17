Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 16 Ekim 2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan O.D.(E-32)’nin üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 38 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MAĞUSA’DA 115 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 16 Ekim 2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.K.N.(E-29) ve A.Ö.(K-24)’nün kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılıgı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 115 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet kağıt para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU BASKINI: 21 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 16 Ekim 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında C.K.A.(E-34)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 21 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 270 STG ve 3 bin 100 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.