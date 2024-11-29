Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Maratonu başlangıç alanı ve parkur boyunca canlı müzik performansları, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, maskotlar, yiyecek ve içecek stantları, Spinning Show ve ısınma hareketleri gibi içerikleriyle organize edildi.

Hem başlangıç-bitiş noktası olan LTB binası önünde hem de parkurların geçtiği farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek DJ Coşkuner ve DJ Altuğ Dülger start noktası ve 4 km. halk koşusu boyunca setleriyle katılımcılara eşlik edecek.

4 km halk koşusu öncesi 10.15’te LTB önünde Neco ve ekibi ile Spinning Show ve 10.25’te studio euphoria by Nurcan Özatılgan ile ısınma hareketleri yapılacak.

Ezgi Bertiz, Haşmet Gürkan Meydanı’nda çocuk şarkıları ile Lefkoşa Belediye Orkestrası da parkur boyunca iki noktada canlı müzik performansı ve mahkemeler önünde de Asu Demircioğlu ve Kukla Leyla yer alacak.

“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla 4 farklı kategoride gerçekleşecek maratondan elde edilecek tüm gelir, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak. Ülker Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu, çocuk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak.

-Kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor

“Ülkenin dört bir yanından binlerce kişi, Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızla zafere koşmak için tek yürek oldu” denilen açıklamada, bakanlık, devlet daireleri ve belediyelerin, iş yerlerinin, dernek, birlik, kulüp ve sivil toplum örgütlerinin kayıtları devam ediyor.

4 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu için kayıtlar 30 Kasım Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar günü de saat 09.30’a kadar LTB binası önünde ve www.lefkosamaratonu.com web sitesinden devam edecek.

10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar bugün saat 16.00 itibari ile tamamlanacak.

-Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital ile iş birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist maraton öncesi ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için maraton başlangıç alanında olacak.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından tüm kategorilerde maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır tutulacak.

-Maraton günü nöbetçi eczaneler

Pazar, 07.00-12.30 saatleri arasında nöbetçi olan Çeler Eczanesi, Fulden Donangil Eczanesi ve Özçalışkan Eczanesi’ne polis kontrolü ile ulaşım sağlanacak.